БНТ започва едноседмична стачка

Служители на БНТ започват стачни действия от сряда с настояване за повишение на възнагражденията с около 30 на сто и подобряване на условията на труд.

Инициативен стачен комитет вече е уведомил генералния директор Емил Кошлуков за предварителна стачка от 24 септември до 1 октомври, научи OFFNews от свои източници.

Двигател на стачната инициатива са техническите специалисти - оператори, монтажисти, режисьори, звукорежисьори. Репортери също са заявили готовност да се включат, научи OFFNews. След уведомлението е започнал и натиск срещу ефективните стачни действия, твърдят запознати.

БНТ няма да спира излъчване, но стачкуващите планират да ограничат работата си. В уведомителното писмо е посочено, че по време на стачката БНТ ще отразява новините телеграфно, без разширени репортажи. Операторите и режисьорите ще заснемат само общи планове, а монтажистите ще монтират материалите през черни бланкове.

По време на цялата програма трябва да стои надпис "Предварителни стачни действия на служителите на БНТ", а водещите да съобщават това във всяко предаване или живо включване. Стачкуващите служители ще бъдат на работните си места, но ще изпълняват задълженията си само за половината работно време.

Ако след изтичане на стачната седмица исканията не са удовлетворени, стачният комитет заявява готовност за ефективна стачка. При нея телевизията ще спре да отразява дейността на Народното събрание, Министерския съвет и президентството.

По предварителна оценка инициативният комитет представлява около 900 души. Трудно е да се каже предварително колко от тях ще се включат в стачните действия.