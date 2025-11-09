Оставиха Ивет Лалова извън Управителния съвет на БФЛА, Тереза Маринова се оттегли в знак на протест

09 ноември 2025
Ивет Лалова

Снимка БТА
Ивет Лалова

Звездата на българската лека атлетика през новия век Ивет Лалова шокиращо бе оставена от клубовете извън новия Управителен съвет на Българската федерация по лека атлетика. Бившата ни състезателка в спринта бе кандидат за член на Управителния съвет по време на извънредното общо събрание, но не успя да събере достатъчно гласове от клубовете и техните делегати, което предизвика скандал в залата.

След близо 5-часово извънредно общо събрание Българската федерация по лека атлетика избра шестима членове на новия управителен съвет. Това са Георги Павлов (президент), Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков (Добромир Карамаринов остава част от управата като президент на Европейската атлетика). Те бяха избрани след гласуване на кандидатите един по един, като всеки от общо 14-те кандидати за Управителния съвет трябваше да събере 50% плюс 1 глас от делегатите.

Ивет Лалова обаче не успя да премине бариерата, а в залата настана смут, като друга велика българска лекоатлетка - олимпийската шампионка Тереза Маринова, оттегли кандидатурата си в знак на протест. Същото направи и националният рекордьор в дългите бягания Евгени Игнатов и бившият президент на БФЛА Иван Колев. Малко след това за президент на БФЛА отново бе избран Георги Павлов, който спечели и протеклото със скандали общо събрание през това лято.

Веднага след като не получи подкрепа, Ивет Лалова напусна залата с насълзени очи. Разстроена бе и Тереза Маринова, а Иван Колев заяви, че се чувства омерзен от гласуването на клубовете. В такъв тон се изказа и Асен Христов, който в последните години бе спонсор на БФЛА и на Европейската атлетика, но няма да продължава да дава финансиране.

Oще след Общото събрание през лятото Ивет Лалова обяви конкретни предложения за излизане от кризата в българската атлетика.

