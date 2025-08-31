318 атлети бягаха до Черни връх, победителите са Милица Мирчева и Кристиян Иванов

Милица Мирчева и Кристиян Иванов триумфираха в скоростното изкачване на Черни връх. Рекордните 318 атлети бягаха от НДК до витошкия първенец, където Национален събор отбеляза 130 години туристическо движение в България.

Милица Мирчева и Кристиян Иванов са победители в скоростното изкачване на Черни връх това лято. Особено оспорвана бе конкуренцията при дамите, където Мирчева спря 5-годишната хегемония на рекордьорката по победи Мария Николова. Милица увеличи темпото някъде по средата на 18-километровото трасе от НДК до витошкия първенец и на контролата на Голи връх вече водеше 2:30 мин. Записалата пет поредни победи, Николова опита атака в подножието на върха, съкрати с една минута преднината, но силите й стигнаха само за среброто, трета остана Владимира Суванджиева с 2.17:16 ч. Мирчева финишира за 2.03:15 ч., на близо 9 минути след рекорда на наредилата се днес пета Милка Михайлова, която през 2011 г. пробяга дистанцията за 1.54:30 ч. Това е първо участие и първа победа във „Витоша Рън" на Милица, която е национална рекордьорка в класическия шосеен маратон с 2.29:23 ч. от Копенхаген през 2022 г., а отскоро е и спортен директор на Софийския маратон, в който преди 3 години е вицешампионка.

При мъжете пръв на върха стъпи Кристиян Иванов. Той премина контролата на Голи връх с преднина от минута и половина, която до финала увеличи до над 2 минути. Постижението му 1.46:41 ч е на 10 минути от рекорда на Шабан Мустафа (1.36:45 ч, поставен през 2011 г). Втори днес финишира Ивайло Атанасов - 1.48:44 ч, а бронзът бе за Николай Кондарев - 1.48:56 ч, който изпревари с близо пет минути миналогодишния шампион Николай Николов. Само седем бегачи изкачиха върха за под два часа, сред тях ветеранът и седемкратен победител в Софийския маратон Петко Стефанов. В името на рекорда за 19-и пореден път дистанцията днес пробяга ветеранът и победител от първото състезание през 2007 година и след това шампион през 2012 г. Бойко Златанов.

Стартът на 19-ото издание на традиционното планинско бягане „Витоша Рън" бе даден пред НДК от председателя на Фондация „София – европейска столица на спорта" Димитър Шалъфов, в присъствието на члена на Управителния съвет на Фондацията Христо Копаранов и организационният секретар Анатоли Илиев. „Радостно е да видим толкова много атлети на старт в предизвикателството към върха на обичаната от софиянци планина," заяви в приветствието си към участниците Шалъфов, който е и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община. Точно в 9.00 ч. от пространството преди Моста на влюбените към върха потеглиха 318 атлети, други над 60 записани не се явиха на старт вероятно заради поройния дъжд рано сутринта. Все пак и това е рекорд по брой участници, досега стартиращите не са превишавали 300.

Няколко емблематични събития събраха много приятели на планината днес на витошкия първенец. Сдружение "Маратон" заедно със Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта" организираха за 19-а поредна година най-масовата надпревара по планинско бягане от веригата Five mountains – състезателното изкачване „Витоша Рън" от центъра на град София до Черни връх (2290 м). Надпреварата по 18-километровия маршрут от НДК до Черни връх е с 1734 м сумарна положителна денивелация.

Популярното състезание от центъра на София до витошкия първенец отново бе част от големия спортен празник, организиран от Столична община чрез Фондация „София – европейска столица на спорта", Български туристически съюз, Природен парк „Витоша" и Сдружение „Маратон". Същевременно към витошкия първенец сутринта потеглиха няколко лъчеви похода: от Златните мостове (в 8.00 ч) и от х. „Алеко" (в 9.00 ч), като във втория се включи и президентът Румен Радев. Третият лъч от с. Железница тръгна в 7.00 часа, по този маршрут Алеко Константинов и доктор Тантилов за първи път изкачват Черни връх.

Кулминацията бе на върха, където се състоя Националният туристически събор, отбелязващ 130-ата годишнина на туристическото движение в България. В тържествата участваха представители на туристическите дружества, членове на БТС от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Пред хижата днес бяха поднесени цветя на барелефа на Алеко Константинов. който през 1895 г. повежда 300 души от Народния театър в центъра на града към Черни връх.

На витошкия първенец държавният глава, председателят на БТС Венцислав Венев, общинският съветник Христо Копаранов и останалите официални лица поздравиха присъстващите и наградиха призьорите в скоростното изкачване на върха. За доброто настроение отново се погрижи прочутият народен певец и лауреат на международни награди Александър Александров – Алекс, в програмата бяха включени планинарски и народни песни и танци в изпълнение на хорове и ансамбли от цялата страна.

За седма поредна година най-бързите можеха да се следят онлайн чрез GPS-система по пътя им към върха, която се активира в сайта https://marathon.bg/vitosha-run-2025/. Там са публикувани и всички резултати от скоростното изкачване на Черни връх днес. Всеки участник получи ваучер на стойност 25 лв. за Лефтеровата къща в Родопите с възможност да комбинира с бягане и колоездене високо в планината, а един от успешно завършилите спечели по жребий професионален спортен часовник. Наред с това, на всеки финиширал бе връчен много красив паметен медал за спомен от участието. Празникът премина под апела към всички участници да пазят планината и да не оставят боклук след себе си.