Стефан Димитров събира приятели в концерта ''Такъв е животът''

Стефан Димитров събира легенди и приятели в концерта „Такъв е животът“ на 19 ноември в Joy Station, информират от екипа на известния български композитор.

В събитието ще участват Богдана Карадочева, Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, Димитър и Христо с „Анима“, Тони Димитрова, Дони и специалното участие на Христо Стоичков.

„Всеки от тях ще върне публиката към вечни хитове, но и ще я отведе и напред – към бъдещето, в което тези песни продължават да звучат живо и истински. Ще изживеем мигове, в които се чувстваш част от нещо по-голямо – една обща песен, която събира поколения и пренася вярата, че музиката никога не остарява“, казва Стефан Димитров.

Вечерта ще има две премиери на песни – „Приятелю“ – дуетът на Стефан Димитров и Стефан Диомов, и „Българи сме още“, която ще събере всички изпълнители на сцената в общо изпълнение, към което ще се присъедини Стоичков. Това ще е момент, в който музика и спорт, легенди и енергия, родолюбие и емоция се сливат в едно – празник, какъвто рядко се случва, коментират организаторите.