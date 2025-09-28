''Б.Т.Р.'' започва европейско турне

OFFNews 28 септември 2025 в 16:35 228 0
Б.Т.Р.

Снимка Б.Т.Р.
Б.Т.Р.

Два дни след концерта в зала 1 на НДК през октомври, „Б.Т.Р.“ започва европейско турне, съобщават от екипа на групата.

На 10 октомври музикантите гостуват в Копенхаген, 11 октомври – Орхус, 24 октомври – Братислава, 6 ноември – Лондон, 7 ноември – Дъблин, 8 ноември – Питсбърг, 9 ноември – Единбург, 21 ноември – Бристол, 22 ноември – Бирмингам, и 23 ноември – Честър.

На 8 октомври в зала1на НДК е заключителният концерт на „Б.Т.Р.“ от националното турне със специални гости „Ахат“ в състав Звездомир Керемидчиев, Антоний Георгиев -Тонто, Денис Ризов и Антоан Хадад.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат