С панихида в столичния храм ''Света Неделя'' днес, 27 ноември, беше почетена паметта на милионите жертви на Гладомора в Украйна през 1932-1933 г. - едно от най-тежките престъпления на съветския комунистически режим през XX век.

Възпоменателното събитие беше организирано от Посолството на Украйна в България и Сдружението на украинските организации в България (СУОБ) ''Мати Украйна''. На панихидата присъстваха посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук, Ивайло Мирчев, ген. Атанас Атанасов, други официални лица, общественици, представители на украинската общност у нас и граждани, които отдадоха почит на жертвите на съветския тоталитарен режим.

Гладоморът е резултат от целенасочената политика на съветското ръководство начело с Йосиф Сталин. Насилствената колективизация, конфискацията на земеделската продукция и хранителните запаси, както и ограниченията върху придвижването на гладуващото население довеждат до смъртта на милиони души. На 22 януари 1933 г. съветското ръководство издава директива, възпрепятстваща напускането на засегнатите райони от селяните, търсещи храна и спасение.

Гладоморът - трагедия и за българския народ

Сред жертвите на съветската политика са и десетки хиляди етнически българи, населявали земите на днешна Украйна и Молдова. По данни, представени от организаторите, най-малко 20 000 таврийски българи загиват по време на Гладомора през 1932-1933 г. В някои български села в Таврия населението намалява с между 60 и 80 процента. Тежки загуби понасят българските общности и по време на масовия глад през 1921-1923 г., както и при следвоенния глад в Бесарабия през 1946-1947 г.

Според приблизителните оценки, цитирани от организаторите, общият брой на загиналите бесарабски и таврийски българи при трите трагедии достига около 100 000 души. Тези събития представляват една от най-трагичните страници в историята на българските общности извън пределите на родината и са част от общата историческа памет на българския и украинския народ.

България призна Гладомора за геноцид през 2023 г.

На 1 февруари 2023 г. Народното събрание на Република България официално призна Гладомора в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид и категорично осъди неговите извършители. Тази година възпоменанието се провежда на фона на продължаващата руска пълномащабна война срещу Украйна, като същевременно редица населени места в Таврия, в които живеят потомци на българските преселници, остават под руска окупация.

Днешната панихида беше израз на съпричастност към украинския народ, почит към загиналите наши сънародници и напомняне за необходимостта от съхраняване на историческата памет за престъпленията на комунистическия режим.

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