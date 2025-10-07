Средният осигурителен доход за август е 1858 лв.

OFFNews 07 октомври 2025 в 10:57 427 0
Пари

Средният осигурителен доход в страната на август е 1858,85 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2024 г. до 31 август 2025 г. е 1780, 84 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, посочват от НОИ.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за юли 2025 г. е 1844,98 лв., а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2024 г. до 31.07.2025 г. е 1762,62 лв., припомня БТА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие