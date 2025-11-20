''Енвидиа'' обяви резултати за третото тримесечие, надхвърлящи очакванията

Американският гигант в разработването на електронни чипове „Енвидиа“ (Nvidia) обяви снощи резултати за третото тримесечие, надхвърлящи очакванията на анализаторите, съобщи БТА.

Нетната печалба за третото тримесечие, приключило в края на октомври, нараства с 65% на годишна база – до 31,9 млрд. долара, се казва в прессъобщение на компанията.

Данните бяха посрещнати положително на „Уолстрийт“, където акциите на „Енвидиа“ поскъпнаха с близо 4% в електронната търговия след края на сесията.

Оборотът се увеличава с 62% спрямо същия период на миналата година и достига 57 млрд. долара.

Почти неизвестна за широката публика преди три години, „Енвидиа“ се превърна в един от символите на революцията, породена от генеративния изкуствен интелект, тъй като нейните графични процесори (GPU) се смятат за незаменим фактор за развитието му.

На фона на засилените през последните седмици опасения, че се надува балон около изкуствения интелект, пазарите очакваха с нетърпение изказванията на главния изпълнителен директор на „Енвидиа“ Дженсън Хуан.

Хуан увери, че продажбите на „Блекуел“ – най-мощния чип на компанията с приложение в изкуствения интелект и облачните услуги – са „извън нормата“ и че всички графични процесори, предназначени за облачни платформи, са „разпродадени“.

„Търсенето на изчислителни мощности продължава да се ускорява“, добави той. „Изкуственият интелект прониква навсякъде и може да прави всичко“, добави той.

„Енвидиа“ не очаква забавяне на темпото и прогнозира ръст на приходите от 65% за текущото тримесечие – значително по-голям, отколкото очакват анализаторите.

Компанията от Санта Клара (Калифорния) обявява и прогноза за брутен марж между 74,8% и 75,0% за четвъртото тримесечие (приключващо в края на януари) – ниво, което не е достигала от пет тримесечия.