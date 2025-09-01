Безработицата у нас леко нагоре, в Европа – надолу.

Нивото на безработица в еврозоната достигна 6,2% през юли 2025 г., показват данните на Евростат.

Това е спад спрямо 6,3% през юни и 6,4% година по-рано.

По данни на статистическата служба 13,025 млн. души в ЕС са били без работа, от които 10,805 млн. – в еврозоната. Спрямо юни броят на безработните е намалял със 165 хил. в ЕС и със 170 хил. в еврозоната. На годишна база спадът е съответно 105 хил. и 161 хил. души.

В България безработицата е била 3,7% през юли. Отчита се леко повишение спрямо 3,6% месец по-рано, но спад спрямо 4% през юли 2024 г.

През юли 2,801 млн. млади хора под 25 години са били безработни в ЕС, от които 2,227 млн. – в еврозоната. Нивото на младежка безработица е било 14,4% в ЕС и 13,9% в еврозоната, като и в двата случая се отчита понижение спрямо предходния месец. В сравнение с юни намалението е с 81 хил. души в ЕС и с 64 хил. в еврозоната, а на годишна база – със 189 хил. и 155 хил. съответно.

През юли безработицата сред жените в ЕС е била 6,0%, докато при мъжете – 5,8%. В еврозоната нивата са съответно 6,4% и 6,1%. И при двата пола се отчита леко понижение спрямо юни, с изключение на мъжете в ЕС, където показателят остава стабилен.