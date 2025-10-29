Асен Василев: Нито стотинка за младите лекари, но за прасето касичка ще има едни много големи пари

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев определи проектобюджетите на НЗОК и НОИ на правителството за догодина като "абсолютен пасквил и скандал".

В кулоарите на парламента Василев заяви, че ако този бюджет се внесе с подписа на социалния министър Борислав Гуцанов, би значило, че от БСП са се отказали от всякакви социални политики и "са се присъединили към кочината на голямото "Д".

"Силно се надявам това да бъде лоша шега от страна на правителството, но за съжаление тези разчети са разпратени към партньорите в малката тристранка", каза Василев.

Посочи, че в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) "няма една дума или стотинка" за протестиращите млади лекари, както им бе обещано многократно тази година.

"Второто нещо, което виждаме, е, че са бръкнали в джоба на хората на минимална работна заплата (МРЗ). Всеки месец от тези хора ще вземат по едни 30 лв. Дотам са го докарали - няма да спазят закона, така както е предвиден размерът на МРЗ. Бръкнали са и в джоба на всички работещи и фирми - 600 лв. годишно за осигуровки и пенсии", обясни Асен Василев.

По думите му това нарушава т.нар. швейцарско правило.

То гласи, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

"В държавния бюджет съм сигурен, че за прасето касичка ще има много големи пари. Защото се вземат се едни допълнителни пари от пенсионните вноски - около 2 милиарда. Вземат се и допълнителни средства от НЗОК, вдигат се данъци и осигуровки, замразява се социалната програма. Всичко това е, защото заради текущото ниво на доходи и със старото ниво на кражбата, които те върнаха - не им излизат трите процента (б.а. дефицит)", заяви депутатът.

Асен Василев напомни, че неговата позиция, включително и докато беше финансов министър, винаги е била, че максималният осигурителен доход трябва да се вдига с темпа на покачването на МРЗ.