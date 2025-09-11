Теодор Борисов на гости на Футболни фенове веднага след мача на младежите в Баку

В студиото на Футболни фенове на водещия Методи Ангелов гостува журналистът д-р Теодор Борисов, който току-що се завърна от Баку. Там той наблюдаваше младежкия национален отбор на България до 21 години, където „лъвчетата“ завършиха 1:1 срещу домакините от Азербайджан.

„Победата влизаше в графата задължителни“, коментира реномираният журналист, подчертавайки очакванията към отбора.

„За съжаление от четирите мача на мъжката и младежката гарнитура само младежите успяха да вземат точки – общо четири“, коментира Борисов. „В Пазарджик мачът между България и Гибралтар не беше посетен, вероятно защото културният афиш на града е предлагал и други интересни събития. Говори се, че следващите мачове може да се играят в Кърджали, където хората доказаха, че при добра мотивация могат да се организират и да напълнят стадиона. Равенството в Баку отразява добре случилото се на терена – интересът на публиката там също беше мижав.“

Освен спортния аспект, журналистът обърна внимание и на фен клуба на България, който подари специални книги на събитието на стадион „Юнак“. Борисов отбеляза и културния контраст в Баку, като съчетава модерната архитектура на града с традиционната атмосфера и гостоприемството на местните хора. Той сподели впечатления и за подготовката на Баку за предстоящото състезание от Формула 1.

Целия разговор вижте във видеото:

