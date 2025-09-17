Примадоните във футбола печелят чрез извиване на ръце

Журналистът Стефан Георгиев гостува в студиото на "Футболни Фенове", където коментира старта на новия сезон във Висшата лига. Той обърна внимание на сериозните промени, настъпили на трансферния пазар през лятото, и очерта кои отбори ще бъдат сред фаворитите за титлата.

Сагата около Александър Исак владееше вниманието на футболната Европа през цялото лято.

Остава въпросът дали колосалната сума за нападателя е оправдана, особено с оглед на репутацията му на "чуплив" играч. Все по-често се говори за това, че футболните примадони печелят чрез извиване на ръце, докато примери като Марк Гехи и Ларсен показаха професионализъм, оставайки в клубовете си до края на трансферния прозорец.

Феновете не подминаха и сатирата. В социалните мрежи се разпространяват шеги, че Исак отказва да играе за Ливърпул, защото чака трансфер в Реал Мадрид, а за националния отбор на Швеция – тъй като имал желание да облече екипа на… Бразилия. Друга закачка е, че не е минал медицинските прегледи, защото "не му открили сърце".

Междувременно лозунгът "Trust the process", любим на Микел Артета и Арсенал, все по-често предизвиква иронични усмивки. Според Георгиев "топчиите" отново ще останат далеч от титлата.

За сметка на това Челси може да се превърне в голямата изненада на сезона. А що се отнася до битката за голмайсторския приз, претендент номер едно безспорно е Ерлинг Холанд, който и този сезон ще бъде водещата заплаха за всяка защита във Висшата лига, което е съвет към всички фентъзи маниаци за капитан.

