ГЕРБ поиска оставките на премиера и министрите, отговорни за трагедията наТракия

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов поиска оставките на министър-председателя и на министрите, които носят отговорност за трагедията на автомагистрала „Тракия“. На брифинг в Народното събрание той обвини управляващите, че прехвърлят отговорността върху предишни правителства, предаде БГНЕС.

Митов изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите.

„Това, което видяхме, не си спомням някога да се е случвало в България“, заяви той.

По думите му в ден, който изисква мълчание и смирение, управляващите са започнали „да прехвърлят проблемите на собственото си управление върху правителствата преди тях“.

Депутатът припомни, че преди две седмици Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ са представили платформата traffic.api.bg. Системата е предназначена да предоставя актуална информация за трафика по републиканската пътна мрежа, включително за инциденти, ремонти и обходни маршрути.

Митов отправи и обвинения към управляващите по темата за втория пенсионен стълб. Той оспори уверенията им, че не са възнамерявали да го национализират.

„Г-н Боташ и Пътят на копринката обявиха себе си за абсолютно безполезни“, заяви депутатът.

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