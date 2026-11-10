''Лукойл Нефтохим Бургас'' възстановява производството след авария, доставките на горива вървят по график

OFFNews 10 ноември 2026 в 21:51 5352 0

Снимка БГНЕС

Производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира след авария в електропреносната мрежа, която по-рано днес наруши работата на част от инсталациите и временно намали производителността на рафинерията, съобщиха от дружеството, цитирани от БТА.

Почти всички инсталации вече са възстановили нормалната си работа. Продължават техническите дейности по връщането на инсталацията за каталитичен крекинг към обичайния режим.

От компанията уверяват, че наличните запаси са достатъчни да покрият потребностите на страната от нефтопродукти. Доставките и експедициите на горива продължават по утвърдените графици.

По данни на дружеството при инцидента не са нарушени нормите за качество на атмосферния въздух.

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