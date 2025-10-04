Пъф Деди влиза в затвора за 4 години

Осъдиха рапърът Пъф Деди на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с проституция, предава световните медии.

55-годишният музикален продуцент бе оправдан по по-тежките обвинения за рекет и трафик на хора, които можеха да му донесат доживотна присъда. Присъдата беше произнесена от федералния съдия Арун Субраманиан в Манхатън. Прокуратурата поиска наказание между 11 и 14 години, докато защитата настояваше за бързо освобождаване.

Комбс пледира невинен и се очаква да обжалва присъдата.

От задържането му на 16 септември 2024 г. Комбс се намира в ареста в Бруклин.

Пъф Деди е една от най-влиятелните фигури в развлекателната индустрия, изправяни пред съд за сексуални престъпления. Той бе обвинен, че е използвал музикалната си империя за организиране на система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнудване, а над 120 предполагаеми жертви са подали граждански искове срещу него.

Изпълнителят, известен с големите партита, които организира, е описван от жертвите си като сексуален хищник и насилник, който е използвал алкохол и наркотици, за да ги подчини.