Обявиха причината за смъртта на Даян Кийтън

Холивудската легенда Даян Кийтън е починала от пневмония, това съобщи семейството ѝ пред People. Близките на актрисата, която издъхна на 11 октомври, публикуваха изявление, в знак на благодарност за вълната от съчувствие.

„Семейство Кийтън е изключително благодарно за невероятните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни в памет на тяхната обичана Даян, която почина от пневмония на 11 октомври“, се казва в публикация на списанието.

Близките на звездата от "Ани Хол" и "Кръстникът" предложиха на тези, които искат да почетат паметта ѝ, да подкрепят някоя от каузите, които тя е защитавала.

„Тя обичаше животните си и беше непоколебим поддръжник на хората без дом, така че всяко дарение в нейна памет за местна хранителна банка или приют за животни би било прекрасен и много ценен жест в нейна чест“, обявиха те.

Даян Кийтън почина в Калифорния на 79-годишна възраст.

Близки до актрисата споделят, че здравословното ѝ състояние „се е влошило много внезапно, което беше съкрушително за всички, които я обичаха“.

„Смъртта ѝ беше напълно неочаквана – особено за човек с такава сила и дух. През последните месеци тя беше заобиколена само от най-близките си хора, които избраха да пазят всичко в пълна тайна. Дори дългогодишни приятели не бяха напълно наясно какво се случва, казва източник пред People.

Кийтън придоби слава през 70-те години, благодарение на ролите си във филмите „Кръстникът“ и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън. През 1977 г. спечели „Оскар“ за най-добра актриса за филма „Ани Хол“ от 1977 г. Дългата ѝ кариера включва филми като „Клубът на първите съпруги“, "Невъзможно твой", множество съвместни проекти с режисьорката Нанси Майърс и франчайза „Клубът на книгата“ (Book Club).

Сред по-късните ѝ роли са „Камъкът на раздора“ (The Family Stone), „Защото така казах“ (Because I Said So), „Търсенето на Дори“ (Finding Dory) и „Помс“ (Poms). Тя направи рядко телевизионно участие с главна роля в лимитираната поредица на HBO от 2016 г. — „Младият папа“ (The Young Pope). Даян Кийтън има опит и като като режисьор — нейни са документалния филм Heaven (1987), филма "Развален телефон" (2000) и епизод от "Туин пийкс".

Родена е в Лос Анджелис през 1946 г. под името Даян Хол, има две деца — дъщеря Декстър и син Дюк, които осиновява през 1996 и 2001 година.

Кийтън никога не се е омъжвала.

„Днес си мислех — аз съм единствената от моето поколение актриси, която е била самотна жена през целия си живот,“ сподели тя пред People през 2019 г. „Много се радвам, че не се омъжих. Аз съм малко странна. Спомням си, че в гимназията едно момче дойде при мен и ми каза: "Някой ден ще станеш добра съпруга." А аз си помислих: "Не искам да бъда съпруга. Не."