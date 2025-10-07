Столични лекари с безплатни прегледи за деца в Кюстендил

Програмата „Детско здраве“ на Столичната лекарска колегия продължава в Кюстендил. На 11 октомври 2025 г. (събота) от 9:00 до 14:00 ч. в сградата на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ (ул. „17 януари“ №1) ще бъдат извършвани безплатни медицински консултации за деца.
Целта на програмата „Детско здраве“ е да осигури достъп до водещи детски специалисти там, където те липсват. Записването се извършва предварително, но както е практика в програмата, нито едно дете няма да бъде върнато, дори при изчерпване на часовете.
Програмата „Детско здраве“ стартира през 2012 година и оттогава досега са прегледани близо 30 000 деца от различни населени места в България. За мнозина това е единствената възможност за среща с опитни детски специалисти от водещи софийски болници – лекари, каквито в България има все по-малко и които рядко достигат до по-малките населени места.
В Кюстендил кампанията за първи път ще обърне специално внимание и на деца-спортисти. Травматолозите ще извършат профилактични прегледи на лекоатлети от спортен клуб „Цвети Кирилова“ – скачачи, бегачи и спринтьори – и ще дадат препоръки за здравето на краката и ходилата, както и за предотвратяване на спортни травми.
Прегледите ще се извършват от следните специалисти:
• УНГ – д-р Виктория Калудова
• Травматолози – д-р Явор Пукалски и д-р Тони Доцев
• Хирург – д-р Георги Балканджиев
• Уролог – д-р Габриела Минова
• Очен лекар – д-р Мария Праматарова
• Кардиолог – д-р Незабравка Чилингирова
• Ангиолог – проф. Милена Станева
• Ендокринолог – д-р Мария Калинкова
• Образна диагностика – д-р Маргарита Банова
• Нефролог – д-р Борис Стоилов
• Невролог – д-р Димитър Стаматов
