Предколедно Созопол остава с един общопрактикуващ лекар

Созопол остава само с един общопрактикуващ лекар на близо 4000 жители в навечерието на коледните празници, съобщи бТВ. Общината вече търсят медици, като има готовност да им се осигури специален социален пакет и дори дом, за да се гарантира обезпечаването на лекарска грижа.

Преди 3 г. местният лекар д-р Йорданка Кръстева отново остава единствена алтернатива за жителите на Созопол. Колегата ѝ напуска. От Бургас пристига д-р Даниела Робева. Преди дни и тя съобщава, че напуска.

„И аз не знам къде ще отида. Няма тук личен лекар. Каза ни просто, че закрива практиката си в Созопол. При д-р Кръстева трябва да се прехвърля, но тя не приема пациенти, понеже има прекалено много“, казва една от пациентите ѝ. „Един е малко, двама са много. Ами намерете втори личен лекар да помага на д-р Кръстева. Градът трябва да има поне двама лични лекари, даже трима, за да имат хората избор при кой да отидат“, казва друг.

Кметът на градчето Тихомир Янакиев казва, че се водят разговори с четирима доктори, готови са да поемат дори транспортните и битовите разходи. Другата възможност е изграждане на медицински център, с който догодина да има различни специалисти.

Д-р Робева трябва да освободи кабинетът на 1 януари догодина.

„Когато ѝ се обадим, ако има нещо спешно, д-р Кръстева се отзовава. Другите вече не знам как ще се справят. Просто е много трудно с един личен лекар“, казва една от жителките на Созопол.

Случаят не е изолиран. За 20 г. броят на общопрактикуващите лекари е намалял драстично.

„Тази тенденция е повсеместна и трайна. Основната причина е застаряването на кадрите. Колкото по-малко остават лекарите там, трябва да обслужват повече пациенти. Обикалят като бедуини. Бих казал, че такива лекари са последните мохикани в такива практики“, обяснява д-р Петко Желязков – председател на Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас.

От Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас прогнозират, че подобен проблем ще имат все повече общини, които за разлика от Созопол няма да могат да предложат атрактивни условия за медиците.