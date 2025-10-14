Потребителската такса и здравната вноска няма да се увеличават

Ние въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар.

Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Той посети Габрово, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.

„Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна“, каза още Силви Кирилов.

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента дирекция „Финанси“ се занимава с това.

На този етап не се предлага и вдигане на здравната вноска за гражданите, каза още министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово.

За изграждане на площадката и прилежащата инфраструктура в болницата, МЗ осигури 350 000 лв, тя е деветата в страната. |