Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС

OFFNews 22 август 2025 в 11:34 4080 8
Николай Брънзалов

Снимка БГНЕС
д-р Николай Брънзалов

„Потребителската такса е толкова обезценена и замразена вече 15 години, че е загубила всякакъв смисъл“, коментира по Нова телевизия председателят на УС на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов.

По думите му сегашните размери – 2,90 лв. за работещи и 1 лев за пенсионери – не изпълняват първоначалната цел на таксата. „Тя трябва да има две функции – да дофинансира лечебните заведения и да ограничава свръхпотреблението на медицински услуги. В сегашния си вид не изпълнява нито една от тях. Представете си лекар, който работи с пациент, изписва му лекарства и накрая получава едно левче – все едно свири на тротоара за дребни монети“, каза той.

Влизането в еврозоната

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, Брънзалов предупреди за чисто практическите проблеми: „Представете си – таксата е 51 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове. Това ли е смисълът на лекарската професия – да се занимаваме със зарзаватчийски сметки?“

Като възможен изход той предложи връщане към първоначалната идея таксата да бъде процент от минималната работна заплата.

„Тя трябва да е 1% – ако минималната заплата е 960 лева, това прави около 9,60. Така сумата ще се актуализира автоматично и няма да бъде унизителна за труда на лекарите. Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове“, подчерта д-р Брънзалов.

Той припомни, че значителна част от населението е освободена от такса – деца, хора с хронични заболявания, инвалидност и социални критерии. „Това е социална дейност, но тя е за сметка на лекарския труд. Дори на вратите на кабинетите висят списъци, които никой не чете, а в дигиталната ера това е абсурдно“, добави Брънзалов.

Финансиране и дефицит в НЗОК

Според шефа на БЛС проблемът с потребителската такса се преплита с общия недостиг на средства. „Имаме 400 милиона лева дефицит в Здравната каса още през август. Това означава, че увеличение на заплатите на лекарите в болниците няма да има. Ограничаването чрез лимити също не е решение – пациентите не може да чакат на опашка, защото лимитът е изчерпан“, заяви той.

Като най-ефективна мярка д-р Брънзалов посочи активното участие на пациентите в контрола.

„Искаме пациентски контрол. Когато пациентът потвърди извършена медицинска дейност – преглед, изследване, рецепта – тогава системата ще стане по-прозрачна. Това е превенция срещу източването на Здравната каса“. Според него съпротивата срещу мярката идва парадоксално дори от пациентски организации, но лекарите настояват за въвеждането ѝ.

„Не съм за отпадане на потребителската такса. Аз съм за нейното осмисляне и връщане на първоначалните ѝ функции – финансиране и ограничаване на свръхпотреблението. Искаме диалог и рационално решение, а не кабинетите да се превръщат в касови апарати за дребни монети“, подчерта д-р Брънзалов.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1905

    8

    ddd1

    23.08 2025 в 00:01

    -0
    +0
    Я марш от тука нахалник.. и тоя иска да вдига цените

    18094

    7

    Listerine

    22.08 2025 в 17:10

    -0
    +7
    Няма друго такова нахалство, алчност и ненасита.
    Ми отворете си частни кабинети и клиники (без договор и финансиране от НЗОК) и вземайте от пациентите пари по колкото сте сънували, ама без пациентска листа и без капитация, ça vous va, comme ça?

    23460

    6

    мнение от IP

    22.08 2025 в 13:55

    -13
    +20
    Що за глупост! В Европа няма потребителска такса. А "свръхпотреблението" (доста кретенска дума за лекарски преглед) няма, защото по телефона се преценява дали и кога да поосетиш лекаря според оплакванията и симптомите. Освен това фармацевтите могат да препоръчват и дават лекарства. А заплащането на труда на лекаря в България не е от потребителска такса, за да се правят изводи колко е оценен. Това е поредното изказване, от което си правя извода, че в лекарското съсловие има човекомразци...

    20424

    5

    случайно прочетох

    22.08 2025 в 13:43

    -17
    +13
    Прав е, че трябва да се актуализира таксата за посещения. Добре ще е да има заплащане и за телефонните и по вайбър разговори. Има скучаещи възрастни хора, които за всяко кихване или кръвно, различно от 120 на 80 звънят на докторите.

    180

    4

    Far Rider

    22.08 2025 в 13:00

    -16
    +10
    БЛС - Български Ловен (за пачки става дума!) Съюз.

    7000

    3

    Неук

    22.08 2025 в 12:27

    -17
    +20
    На този господин ще му кажа, че онзи, който свири на тротоара, е учил поне два пъти по-дълго и е вложил доста повече труд и е изпитал много повече лишения от един лекар. Проява на невъзпитаност, груба арогантност и типичнао за съсловието самонадценяване.

    4020

    2

    Tsvyatko Kovachev

    22.08 2025 в 12:22

    -16
    +27
    те и лекарите хич не си дават зор

    3965

    1

    CAHDOKAH

    22.08 2025 в 12:09

    -13
    +30
    Ненормалник. В цяла Европа няма такова животно като потребителска такса. Системата трябва да се промени със закон. Работещите плащат здравни осигуровки, а за социалните групи има социална политика на правителството.
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев