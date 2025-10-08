МЗ с проект за качеството на питейната вода

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на нов европейски проект за модернизиране на системата за контрол върху качеството на питейните води в България, съобщиха от здравното ведомство.

Инициативата ще осигури по-съвременна техническа база, нови методи за анализ и обучение на експерти в системата на държавния здравен контрол.

Проектът се реализира по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет 1 „Води“, в рамките на процедура №BG16FFPR002-1.003 „Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“.

Сключеният с Управляващия орган на програмата договор е на стойност 12 408 505 лв., от които 11,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Проектът трябва да осигури техническата обезпеченост за контрол върху новите показатели за качество на водата, въведени евродиректива. Това ще гарантира пълно съответствие с европейските изисквания за наблюдение и анализ на питейните води, предназначени за човешка консумация.

Основните дейности ще бъдат реализирани в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и в Регионалните здравни инспекции в Бургас, Плевен, Пловдив и Стара Загора.

В рамките на проекта ще бъде закупена съвременна лабораторна апаратура и оборудвани транспортни средства за превоз и съхранение на проби. Предстои разработването на

специализиран лабораторен софтуер за нуждите на системата на държавния здравен контрол; разработване, валидиране и внедряване на методи за анализ съгласно нормативната уредба. Проектът включва и обучение на служителите за работа с новата апаратура и методите за анализ.

Изпълнението на проекта ще осигури възможност за контролен мониторинг на качеството на питейните води в съответствие с европейското и националното законодателство.