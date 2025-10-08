Ексклузивно Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

МЗ с проект за качеството на питейната вода

OFFNews 08 октомври 2025 в 16:49 153 0
проект

Снимка Министерство на здравеопазването
Модерна система за контрол върху качеството на питейната вода

Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на нов европейски проект за модернизиране на системата за контрол върху качеството на питейните води в България, съобщиха от здравното ведомство.

Инициативата ще осигури по-съвременна техническа база, нови методи за анализ и обучение на експерти в системата на държавния здравен контрол.

Проектът се реализира по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет 1 „Води“, в рамките на процедура №BG16FFPR002-1.003 „Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“.

Сключеният с Управляващия орган на програмата договор е на стойност 12 408 505 лв., от които 11,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Проектът трябва да осигури техническата обезпеченост за контрол върху новите показатели за качество на водата, въведени евродиректива. Това ще гарантира пълно съответствие с европейските изисквания за наблюдение и анализ на питейните води, предназначени за човешка консумация.

Основните дейности ще бъдат реализирани в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и в Регионалните здравни инспекции в Бургас, Плевен, Пловдив и Стара Загора.

В рамките на проекта ще бъде закупена съвременна лабораторна апаратура и оборудвани транспортни средства за превоз и съхранение на проби. Предстои разработването на 
специализиран лабораторен софтуер за нуждите на системата на държавния здравен контрол; разработване, валидиране и внедряване на методи за анализ съгласно нормативната уредба. Проектът включва и обучение на служителите за работа с новата апаратура и методите за анализ.

Изпълнението на проекта ще осигури възможност за контролен мониторинг на качеството на питейните води в съответствие с европейското и националното законодателство.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Томахоук за удари по Москва. Фронтова линия с Камен Невенкин