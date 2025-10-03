И Видин вече има площадка за медицински хеликоптери

Официално откриха хеликоптерната площадка в двора на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ във Видин. Площадката е предназначена за обслужване на полети на хеликоптери за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Гости на церемонията бяха министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, неговите заместници Борислава Борисова и Румен Лилов, председателят на Общинския съвет Светослав Славчев, ръководителите на Районната здравноосигурителна каса, Регионалната здравна инспекция, институции.

В съвременната медицина има състояния, които налагат действия в един времеви отрязък, който наричаме „златен час“, каза министърът на здравеопазването. Той допълни, че това изисква точна и бърза диагностика, подготовка и логистика, за да може пациентът в това часово време да попадне в правилния център, за да се проведат мероприятия, които са животоспасяващи и правят живота му след инцидента изключително ползотворен, заяви министър Кирилов.

Чрез това летище нуждаещите се хора ще имат възможност за бърз достъп до високоспециализирана медицинска помощ, каквото на нивото на нашата болница не би могла да бъде осигурена, отбеляза д-р Найденова.

По думите ѝ изграждането на болничното вертолетно летище е финансирано със 120 хил. лева от Министерството на здравеопазването, като са изразходени и 80 хил. лева за допълнителни работи. Подадена е апликационна форма към министерството за допълнителни средства за осигуряване на нощни кацания и излитания, уточни д-р Найденова.

Досега новоизградената хеликоптерна площадка е използвана при два случая на транспортиране на пациенти до столични болници.