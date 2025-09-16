Градините и училищата задължително със здравен кабинет

Всички училища и детски градини у нас трябва да разполагат със здравен кабинет, който да осигурява медицинска грижа по време на целия престой на децата. Това предвижда обнародваната в Държавен вестник нова наредба за дейността на тези кабинети в детските градини и училищата.

Към момента броят на кабинетите е с около 100 по-малко от необходимото.

Правилата важат за общински, държавни и частни детски градини и училища. Медицинската грижа ще се осигурява от лекар или медицинска сестра, фелдшер или лекарски асистент.

Медицинските специалисти трябва да преминават ежегодно обучение по оказване на първа помощ, промотиране на здравето, здравословно хранене на децата и учениците. Те ще наблюдават децата с хронични заболявания, също така ще се обаждат на родителите при състояние, изискващо оказване на медицинска помощ, съобщава БНР.

Специалистите в здравните кабинети ще проверяват ежедневно децата в детската градина за симптоми на заразно заболяване. Здравният кабинет трябва да има възможност за естествено проветряване и да разполага с определено оборудване и консумативи, включително лекарска чанта за спешна помощ и компютър с интернет.

Медиците в тези кабинети ще имат електронен достъп до информацията от проведени профилактични прегледи и направени имунизации на децата, като тези данни следва да се попълват от лекарите до 30 септември на съответната година.