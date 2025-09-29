Безплатни кардиологични прегледи за столичани

На Световния ден на сърцето започна вторият етап на Програмата "Твоето сърце е наша грижа!" за безплатни изследвания на сърдечносъдовата система в Столична община.

Авторите на програмата общинските съветници Ваня Тагарева и д-р Антон Койчев, председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев, посланик на кампанията и директорът на Университетската Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" д-р Цветомир Димитров дадоха старт на втория етап на кампанията.

В първия етап бяха направени 2183 прегледа от 85 кардиолози в 26 общински лечебни заведения, припомни пред журналисти Ваня Тагарева. Общата стойност на проведените изследвания е 112 378,32 лв., при планиран общ бюджет на програмата от 250 000 лева. Анализът на резултатите показва, че при 52,8% от прегледаните са диагностицирани сърдечносъдови проблеми. Особено притеснителна е тенденцията, че все повече млади хора между 20 и 40 години попадат в рисковата група, като при 90% от тях се наблюдава наднормено тегло, информира Ваня Тагарева.

Тя подчерта, че програмата досега е преминала изключително успешно и е бил спасен животът на млад мъж.

Вторият етап започва днес и ще продължи до 15 октомври, като изследванията включват базисен преглед с електрокардиограма и ако се видят отклонения в нея, ще се направи по-специфично изследване - ехокардиография. Надявам се със същия успех да премине и вторият етап, който ще финализира програмата за тази година, посочи Тагарева.

Тя увери, че със сигурност със следващия бюджет на Столичния общински съвет програмата за скрининг на сърдечно-съдовата система ще бъде продължена и ще бъде планиран дори по-голям финансов ресурс, за да могат да бъдат обхванати още повече граждани.