59 бебета са родени по столичната инвитро програма

Общо 59 бебета са родени с помощта на донорската „Инвитро програма“ на Столичната община (СО), съобщават от общинската администрация на сайта на Общината.

Наско е най-новото попълнение в групата бебета, чиито родители са участвали в Програмата на СО за финансово подпомагане на семействата и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, се посочва в съобщението.

Общинската „Инвитро програма“ е приета през 2015 г. Основната ѝ цел е да подпомага жители на София, които не могат да осъществят репродуктивна функция със собствени яйцеклетки и за които не е предвидено финансиране от Центъра за асистирана репродукция към Министерството на здравеопазването, припомнят от Столичната община.

До момента, след финансиране по програмата на Общината, е получена официално информация за родени 36 момчета и 23 момичета, между които и четири двойки близнаци, посочват от СО.

На следващата си сесия Столичният общински съвет (СОС) ще реши дали да актуализира предвидените в бюджета на София средства за инвитро програмата. До миналата година за нея са отделени 100 хил. лв., а за настоящата се планира финансирането да достигне 200 000 лева.

Докладът за увеличението вече е одобрен от Общинската здравна комисия. Негов вносител е д-р Антон Койчев, председател на Програмния инвитро съвет и заместник-председател на здравната комисия в СОС, посочват още от Столичната община.