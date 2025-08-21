Виктор Илиев, забил колата си в автобус, вече е в ареста

21-годишният Виктор Илиев, който преди седмица вряза автомобила си в автобус на Столичния градски транспорт, е изписан от ВМА и вече се намира в ареста.

В неделя Софийският градски съд му наложи мярка "задържане под стража". Обвинението към него е за причиняване на смърт по непредпазливост. Преди да се качи зад волана Илиев е употребил райски газ, като флаконите от него са намерени в катастрофиралия автомобил.

Общо шестима души пострадаха при пътното произшествие, четирима от тях са в тежко състояние. Вчера бе опериран шофьорът на автобуса, който е с опасност за живота, предаде БГНЕС.

При катастрофата загина уважаван лекар от Сирия. Проверката на автошколата, в която се е обучавал Илиев на този етап не открива нарушения в документацията за 21-годишния мъж.

Проверки се извършват и на всички останали курсисти.