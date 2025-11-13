Верни на традицията: Коледни бонуси в съдебната власт ще има

Магистратите и служителите в съдебната система ще получат като коледен бонус до една основна заплата плюс възнаграждението за ранг.

Днес Висшият съдебен съвет даде съгласие административните ръководители на съдилищата и прокуратурите да ги раздадат. Парите за това ще се осигуряват от неразпределения резерв в бюджета на съдебната власт, съобщи "Лекс".

Заради това ВСС одобри извършването на вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи по области и политики, както и намали средствата по различни параграфи в бюджета и увеличи този за заплати със 7 046 866 лв.

В отговор на въпрос на Олга Керелска председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров обясни, че тези промени се правят, за да може да бъдат осигурени пари за допълнителните трудови възнаграждения.

"Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите", обясни Стефан Петров.

Наред с това ВСС възложи на бюджетната комисия да определи размера на коледните премии за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на главния прокурор, членовете на съвета, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС.

В тази връзка Керелска предложи, след като бюджетната комисия определи какъв ще е размерът на премиите за членовете на съвета, той да бъде внесен за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС. Тя напомни за свое предложение за допълване на правилата за бонусите, което не беше подкрепено – премиите за членовете на съвета да не надвишават размера, определен за магистратите, имайки предвид броя на заплатите. Но не получи подкрепа.

И другото предложение на Керелска - на следващото заседание на Пленума да бъдат обявени премиите за кадровиците, не срещна разбиране. "За" него гласуваха само тя, Атанаска Дишева и шефът на ВКС Галина Захарова. Останалите десетима присъстващи членове на съвета гласуваха "против".