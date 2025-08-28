Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста. Родителите са знаели за връзката

Снимка Pixabay
Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия, съобщава БТА, цитирайки прокурор Йордан Стоянов.

На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст.

31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София. Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата. 

Адвокатът на учителя заяви, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им. Седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.

Въпреки това сигналът е подаден от училището, обяснява юристът. Той посочи, че клиентът му признава вината си и се надява на условна присъда. Адвокатът допълни, че на 13 години и половина половата система на момичетата била развита, а законът, по който клентът му е съден, бил от 1968 г.

Двамата са срещали в продължение на 6-7 месеца, но обсъждали литература. Връзката им била сексулна за 20 дни.

    4246

    3

    БотоксПутю

    28.08 2025 в 19:43

    -0
    +0
    А циганските деца дето раждат на 12? Има ли осъден циганин по този закон от 68-ма? Или за тях законът не важи?

    15925

    2

    bls

    28.08 2025 в 19:32

    -0
    +0
    Според мен е добре да променят възрастта на 16.

    2905

    1

    ОнаясМетлата

    28.08 2025 в 19:30

    -0
    +0
    "Адвокатът допълни, че на 13 години и половина половата система на момичетата била развита" е доказателство, че адвокатът на обвиняемият е ментално недоразвит и не бива да практикува право... Този коментар е също толкова дебилен, колкото вярванията на Гален, че матката пътува из тялото на жената. Или на онзи американски сенатор, който смята че забременяване от изнасилване не било възможно...

    Също така "законът, по който клентът му е съден, бил от 1968 г.". прав е малоумният костюм. Това е проблем. 14 е безкрайно рано за едно ДЕТЕ да даде юридическо валидно съгласие за полов акт. На много места тази възраст е 16, дори 18, като има там разни клаузи за случаите, в които все пак възрастта на участниците е близка. И на 16 да е, като той е 31 трябва да е педофилия, пък кифлето както ще да се облича и държи...
     
