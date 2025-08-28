Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста. Родителите са знаели за връзката

Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия, съобщава БТА, цитирайки прокурор Йордан Стоянов.
На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст.
31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София. Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище. Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.
Адвокатът на учителя заяви, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им. Седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература.
Въпреки това сигналът е подаден от училището, обяснява юристът. Той посочи, че клиентът му признава вината си и се надява на условна присъда. Адвокатът допълни, че на 13 години и половина половата система на момичетата била развита, а законът, по който клентът му е съден, бил от 1968 г.
Двамата са срещали в продължение на 6-7 месеца, но обсъждали литература. Връзката им била сексулна за 20 дни.
28.08 2025 в 19:43
28.08 2025 в 19:32
28.08 2025 в 19:30
Също така "законът, по който клентът му е съден, бил от 1968 г.". прав е малоумният костюм. Това е проблем. 14 е безкрайно рано за едно ДЕТЕ да даде юридическо валидно съгласие за полов акт. На много места тази възраст е 16, дори 18, като има там разни клаузи за случаите, в които все пак възрастта на участниците е близка. И на 16 да е, като той е 31 трябва да е педофилия, пък кифлето както ще да се облича и държи...
