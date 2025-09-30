Турски гражданин е осъден на 8 г. затвор за контрабанда на марихуана за над милион лв.

Турски гражданин получи 8 г. затвор за контрабанда на марихуана в особено големи размери.

33-годишният мъж работел като шофьор във фирма, която се занимава с транспорт. На 14 август 2024 г. той преминал границата ни при Калотина с влекач и полуремарке. Предоставил документи, че превозва дизелови двигатели от Германия за Турция.

При проверката митничарите открили найлонови пликове в предната част на ремаркето. В единия от тях, обвит в алуминиево фолио, била открита зелена тревна маса. При полевия наркотест веществото реагирало положително на марихуана.

При претърсването били намерени 10 полиетиленови чувала, в които била скрита още марихуана.

Съдебно-икономическата експертиза установила, че в пакетите е имало 67 379,45 грама коноп, чиято стойност е 1 078 071,20 лв.

Мъжът се е признал за виновен и е получил 8-годишна присъда и глоба от 100 000 лв.

Осъдителната присъда не е окончателна и подлежи на обжалване.