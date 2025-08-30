Съдът пусна Паскал на свобода срещу 50 000, след показания срещу Асен Василев

Соченият за контрабандист №1 Никола Николов ще пътува до Германия, за да се оперира

Паскал

Никола Николов-Паскал.

Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал.

Соченият за контрабандист номер едно в страната беше екстрадиран от Сърбия на 27 август.

Освен за участие в организирана престъпна група и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение - за държане на акцизна стока.

По-рано прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов, а защитата - да бъде пуснат под парична гаранция.

Пред съда Паскал заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.

"Решението е напълно нормално, правилно и законосъобразно. Най-вероятно няма да обжалваме”, каза след процеса адвокатът на Николов Димитър Марковски.

„СГС реши, че има обосновано предположение, че обвиненият е осъществявал контрабанда и е участвал в организирана престъпна група. Има опасност да извърши и друго престъпление, но интензитетът на тази опасност е намаляла. Няма риск обвиняемият да се укрие”, съобщиха от прокуратурата.

По-рано Софийска градска прокуратура поиска постоянния му арест. Днес изтече срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж. Обвиняемият беше въведен в съдебната зала със 7 служители на ГД „Охрана”.

Николов посочил в показанията си, че контрабандната дейност, в която е участвал, била подпомагана от съпредседателя на „Продължаваме Промяната” Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. 

Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата шефка на Агенция „Митници” Петя Банкова. Тази информация Николов имал от Стефан Димитров. 

Въпреки че Паскал е бил обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова, Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за пътувания на Николов през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево” - в период, в който той е бил издирван. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал, са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси.

Защитата предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест. Отводи не бяха поискани.

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.

    3537

    12

    Деспин Митрев

    30.08 2025 в 20:48

    -0
    +0
    За мен е неясно - преди да се запознае с Асен Василев и да стане лош, Паскал в кой манастир е бил монах? Егати и партенките. А Кучия син в грамите как го наричат сега?

    4246

    11

    БотоксПутю

    30.08 2025 в 20:27

    -0
    +0
    Нещо неясно, неочаквано, изненадващо? За мен - не.

    -900

    10

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.08 2025 в 20:09

    -0
    +0
    Прасето пеевски е питало простака бойко борисов известен като Мечо и прасето Наполеон , какво желание да му изпълни за услугите които правят гербо-мутрите му на прасето пеевски ,като му отстъпват всички власти и свобода да си прави каквото поиска .

    Простакът бойко борисов ,пожелал пеевски да му арестува за кефа му , Кирил Петков и Асен Василев , с добавка Лена Бориславова , или поне .... да убият детето и !

    Скромни желания ,като за един главорез като прасето Наполеон . Мечо мутренски !

    -900

    9

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.08 2025 в 19:54

    -0
    +0
    Диктатура , като в Русия !

    Руснаците са слепи да осъзнаят в какво живеят , а цял свят го вижда , путин им донесе война и беди за десетилетия напред , туземното население на Простакия .... също !

    Уважаеми читатели и коментатори , вече няма наши и ваши , няма червени и сини ..... има диктаторски Режим и жертви са днешните живи и тези които ще се родят !

    С надеждите приключихме до тук идват много тъмни времена !

    Докато прасето Наполеон ,носителят на Режима , е жив .... спасение няма !

    Простакия е в по твърд Режим от Сърбия , но туземното население не го осъзнава !


    -900

    8

    Сикаджийска Мутра - Буда

    30.08 2025 в 19:46

    -0
    +0
    В този сайт ,от деня на връщане на този набеден за контрабандист индивид излязоха при статии , под които коментирах едно и също ....целта на двете прасета е Асен Василев.

    Също така да се знае ,че само оттеглянето на Кирил Петков го спаси от арест за месеци наред ...беше подготвен ареста му , като участник в крадене на пари от общински поръчки ,със съдействието на кметовете мерзавци на Люлин и Младост .

    Планът беше провален с оставката на Петков !

    Сега ще следва ареста на Асен Василев !

    500

    7

    Незначителен червей

    30.08 2025 в 19:35

    -0
    +20
    Все едно че чета ,Черен Стършел или Тъжен Стършел не знам кое е по точно. И всичката тази подигравка към хората ,толкова демонстративно. Клета Българийо!!!!

    10400

    6

    Dedoto58

    30.08 2025 в 19:15

    -0
    +11
    Логично... Това му е договорката с банкянския простак и свинята пеевски... Ще видим, какво следва...

    23465

    5

    мнение от IP

    30.08 2025 в 19:08

    -0
    +18
    StinkingSonOf, този прословут Паскал явно е на държавна служба :). А кметът на Варна само пречи на собствениците на държавата.

    23465

    4

    мнение от IP

    30.08 2025 в 18:58

    -0
    +21
    Значи той като главен контрабандист е с парична гаранция, а Банкова гни в ареста седем месеца. Паричната гаранция е скромна, като се има предвид колко гръмко се изказваха за контрабандата, която правил 30 години. Иначе да се лекува щом трябва.

    3967

    3

    StinkingSonOf

    30.08 2025 в 18:56

    -0
    +25
    Чакайте малко сега... Значи съдът оставя в ареста кмета на Варна заради скалъпено обвинение в корупция, но е преценил, че контрабандист, който до скоро се е укривал в чужбина няма вероятност да се укрие или да извърши ново престъпление и го пуска с мярка "парична гаранция"?
     
    X

