Съдът пусна Паскал на свобода срещу 50 000, след показания срещу Асен Василев

Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал.

Соченият за контрабандист номер едно в страната беше екстрадиран от Сърбия на 27 август.

Освен за участие в организирана престъпна група и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение - за държане на акцизна стока.

По-рано прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов, а защитата - да бъде пуснат под парична гаранция.

Пред съда Паскал заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.

"Решението е напълно нормално, правилно и законосъобразно. Най-вероятно няма да обжалваме”, каза след процеса адвокатът на Николов Димитър Марковски.

„СГС реши, че има обосновано предположение, че обвиненият е осъществявал контрабанда и е участвал в организирана престъпна група. Има опасност да извърши и друго престъпление, но интензитетът на тази опасност е намаляла. Няма риск обвиняемият да се укрие”, съобщиха от прокуратурата.

По-рано Софийска градска прокуратура поиска постоянния му арест. Днес изтече срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж. Обвиняемият беше въведен в съдебната зала със 7 служители на ГД „Охрана”.

Николов посочил в показанията си, че контрабандната дейност, в която е участвал, била подпомагана от съпредседателя на „Продължаваме Промяната” Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков.

Помощ оказвали и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившата шефка на Агенция „Митници” Петя Банкова. Тази информация Николов имал от Стефан Димитров.

Въпреки че Паскал е бил обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова, Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за пътувания на Николов през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево” - в период, в който той е бил издирван. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал, са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси.

Защитата предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест. Отводи не бяха поискани.

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.