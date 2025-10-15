Приключи събирането на доказателства за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Приключило е събирането на доказателства по разследването с инцидента с АТВ в Слънчев бряг, при който загина жена, а детето й пострада тежко, обяви говорителят на националното следствие Мариан Маринов. Обвиняем по него е 18-годишният Никола Бургазлиев.
В лечебно заведение бяха откарани още трима пострадали, но по-леко.
Маринов добави, че защитниците на обвиняемия са поискали неговия отвод като разследващ с мотива, че е предубеден, защото е информирал обществеността за хода на разследването.
"Категорично не съм предубеден", каза следователят и допълни, че наблюдаващият прокурор е отказал да го отведе.
Постъпило е и друго искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.
Обвинителният акт ще бъде написан, след като бъдат предявени материали от разследването, а това ще се случи след окончателното повдигане на обвинението, което е готово. В рамките на една седмица ще бъдат призовани адвокатите и обвиняемия, посочи още Маринов.
