Отвод: Съдия Георги Ушев не иска да гледа мярката на Благомир Коцев

Бившият председател на вече закрития апелативен спецсъд, а сега съдия в Софийския апелативен съд (САС) Георги Ушев се отведе от делото за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.

Той е председател на дежурния състав, при който отиде делото, след като от него отвод си направиха шефът на Наказателното отделение на САС Александър Желязков и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров.

Желязков, Китипова и Любомиров изложиха като мотиви за отвода, че по делото се правят манипулативни внушения без нормативна опора, които обслужват конюнктурни интереси и са част от негативна кампания, пряко целяща „сплашване“ на съдиите, които го разглеждат (подробно за мотивите им виж тук).

След това делото беше разпределено на състава, чийто член е Ушев, а за докладчик по него беше определена Маргаритка Шербанова. Председател на съдебния състав е Венелин Иванов.

„…считам, че спрямо мен е налице основание за отвод по чл.29, ал.2 от НПК. Съображенията ми за това са следните: през последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание. Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа“, мотивира се Георги Ушев, цитиран от Лекс.

Очаква се да бъде определен съдията, който ще го замести в състава, който ще се произнесе за ареста на варненския кмет на 23 септември.