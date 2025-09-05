Състоянието на пребития шеф на МВР в Русе се влошило, обвинението ще е за тежка телесна повреда

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров за нанасяне на тежка телесна повреда, съобщи бТВ, като се позовава на прокуратурата.

Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщават източниците на телевизията.

Трима от задържаните са на 19 години, а един - на 15 години.

Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болница Канев в Русе.

Началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров е пребит пред съпругата и детето си миналата нощ.