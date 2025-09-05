Състоянието на пребития шеф на МВР в Русе се влошило, обвинението ще е за тежка телесна повреда

OFFNews 05 септември 2025 в 12:14 563 2
Шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров

Снимка Скрийншот
Шефът на полицията в Русе Николай Кожухаров

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров за нанасяне на тежка телесна повреда, съобщи бТВ, като се позовава на прокуратурата.

Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщават източниците на телевизията. 

Трима от задържаните са на 19 години, а един - на 15 години. 

Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болница Канев в Русе. 

Началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров е пребит пред съпругата и детето си миналата нощ. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -2874

    2

    Владè

    05.09 2025 в 12:50

    -0
    +0
    Семреджиите и ятаците им се пазят един друг. Затова гниха по килийте и окопите другатите ( им) на семерджиите.. За това с кръв я дават " тая влас" . Това им е " безкръвния " преход на семерджиите и ятаците им. И 145 години няма да стигнат .

    3550

    1

    pr07ecH70r

    05.09 2025 в 12:39

    -10
    +0
    Виждате ли как е?!? Когато са свои си ги пазят, лъжат, мажат. Когато сте вие, ви убиват и тикат зад решетките! Ей това е България 21-век, 2025-та година.
     
    X

    Путин ще воюва до последния руснак