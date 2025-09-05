Състоянието на пребития шеф на МВР в Русе се влошило, обвинението ще е за тежка телесна повреда

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров за нанасяне на тежка телесна повреда, съобщи бТВ, като се позовава на прокуратурата.
Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщават източниците на телевизията.
Трима от задържаните са на 19 години, а един - на 15 години.
Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болница Канев в Русе.
Началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров е пребит пред съпругата и детето си миналата нощ.
05.09 2025 в 12:50
05.09 2025 в 12:39
Шефът на полицията в Русе пребит пред съпругата си и невръстното им дете
