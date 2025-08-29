19-годишна българка осъдена, че като непълнолетна откраднала профил във фейсбук

OFFNews 29 август 2025 в 11:17 2425 2
Facebook

Снимка Getty Images
Осъдената влязла в чужд профил и сменила името и паролата.

Съдът в Търговище наложи три месеца лишаване от свобода условно на 19-годишна българка за неправомерен достъп до чужд профил в социална мрежа, предаде БТА.

През юли 2023 г. 19-годишната Д.А. от поповското село Славяново е влязла във Фейсбук профила на П.Т., променила наименованието на профила, както и паролата, като така спряла достъпа на титуляра до собствените му данни. Това станало без съгласието и разрешението на П.Т. Деянието съставлява престъпление по Наказателния кодекс – по чл. 319а и по чл. 319б, поясни говорителят на съда Десислава Здравкова.

Въпреки че по време на извършване на деянието Д.А. е била непълнолетна, тя е разбирала свойството и значението на постъпките си и е можела да ги ръководи. Извършеното е в условията на пряк умисъл, допълват от институцията.

За извършеното престъпление Окръжният съд в Търговище постанови наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, отложено за една година изпитателен срок. Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“, което се изразява в разлепяне на подписаното споразумение в сградата на кметството в Славяново.

Според одобреното споразумение, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимата, то има сила на присъда и не подлежи на обжалване.

    13794

    2

    flatko

    29.08 2025 в 13:34

    -0
    +0
    Осъдили непълнолетна заради Фейсбук профил, а оня макетния джедай още се разхожда на свобода.
    Не съдебна реформа, а бесилки трябват...

    3060

    1

    helper68

    29.08 2025 в 12:12

    -0
    +0
    ''Евалрка'' - Инфалтилната система в България осъди най голямия престъпник, открднал профил у фейса, докато не се знаят къде са парите от дълга - 16,5 млрд. лв.?.. :))))
     
