19-годишна българка осъдена, че като непълнолетна откраднала профил във фейсбук

Съдът в Търговище наложи три месеца лишаване от свобода условно на 19-годишна българка за неправомерен достъп до чужд профил в социална мрежа, предаде БТА.
През юли 2023 г. 19-годишната Д.А. от поповското село Славяново е влязла във Фейсбук профила на П.Т., променила наименованието на профила, както и паролата, като така спряла достъпа на титуляра до собствените му данни. Това станало без съгласието и разрешението на П.Т. Деянието съставлява престъпление по Наказателния кодекс – по чл. 319а и по чл. 319б, поясни говорителят на съда Десислава Здравкова.
Въпреки че по време на извършване на деянието Д.А. е била непълнолетна, тя е разбирала свойството и значението на постъпките си и е можела да ги ръководи. Извършеното е в условията на пряк умисъл, допълват от институцията.
За извършеното престъпление Окръжният съд в Търговище постанови наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, отложено за една година изпитателен срок. Девойката ще търпи и наказание „обществено порицание“, което се изразява в разлепяне на подписаното споразумение в сградата на кметството в Славяново.
Според одобреното споразумение, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимата, то има сила на присъда и не подлежи на обжалване.
29.08 2025 в 13:34
Не съдебна реформа, а бесилки трябват...
29.08 2025 в 12:12
