Първият в света смартчасовник за гмуркане до 150 метра дълбочина - Huawei Watch Ultimate 2 – вече е във Vivacom

Vivacom стартира продажбите на най-новите устройства от Huawei – смарт часовника Huawei Watch Ultimate 2, Huawei Watch D2 и слушалките Huawei FreeBuds 7i.

Моделите вече са налични в търговската мрежа на телекома и онлайн на vivacom.bg в рамките на специална онлайн кампания от 8 октомври до 4 ноември 2025 г. В рамките на онлайн кампанията Huawei Watch Ultimate 2 се предлага в комплект със слушалки HUAWEI FREEBUDS PRO 4 и 102.26 € | 200 лв. намаление с е-ваучер включено в цената с планове Unlimited.

Huawei Watch Ultimate 2 е водещото премиум устройство и първият смарт часовник в света, който може да издържи на гмуркане до 150 метра дълбочина. За първи път в часовник от този клас се въвежда и сонарна комуникация между гмуркачи, която позволява ефективна връзка под вода – иновация, която променя правилата в подводните активности. Моделът поддържа eSIM функционалност, която позволява провеждане на автономни разговори, дори когато телефонът не е наблизо, а вградената технология за AI шумопотискане осигурява кристално чист звук при всяко обаждане. Часовникът разполага и с гласов асистент на български език, както и с възможност за мобилни плащания чрез NFC.

Част от предложението е и Huawei Watch D2, който се отличава с елегантен син цвят. Освен с модерен външен вид, часовникът впечатлява с амбулаторно измерване на кръвното налягане в рамките на 24 часа, както и със смарт аларми, които помагат за проследяване на здравословни показатели в реално време. Моделът е лек, тънък и стилен – подходящ за ежедневно носене, без компромис в технологичната функционалност.

Със специална онлайн оферта са и слушалките Huawei FreeBuds 7i, които предлагат интелигентно активно шумопотискане и кристални обаждания, дори в шумна среда, благодарение на усъвършенстваната система с три микрофона. Слушалките поддържат двупосочна връзка с две устройства едновременно, а дизайнът им е съобразен с нуждите на потребителите – леки, комфортни, с IP54 устойчивост на прах и вода и избор между четири размера тапи. Подходящи са за работа, пътуване или спорт и са съвместими с iOS, Android и Windows.

Офертата е валидна от 08.10.2025 до 04.11.2025 г. Всички модели са налични при подписване на 24-месечен договор с Unlimited план от Vivacom, който осигурява неограничени мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в България .