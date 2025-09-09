За втора поредна година Yettel е партньор на селекцията „30 под 30“ на Forbes България

За втора поредна година Yettel застава зад младите таланти в страната като партньор на селекцията „30 под 30“ на Forbes България. Инициативата отличава 30 личности под 30 години, които със своите успехи в различни области променят средата около себе си. Вече повече от десетилетие платформата вдъхновява новото поколение да следва мечтите си и да търси възможности за развитие в сферата на предприемачеството, науката, културата и социалните дейности.

С подкрепата на проекта „30 под 30“ телекомът потвърждава своята мисия да вдъхновява и подкрепя новото поколение таланти – хората, които създават иновации и не се страхуват да променят бъдещето. Като технологично ориентиран и модерен бранд, Yettel вярва в силата на свързаността – не само между хората и устройствата, но и между поколенията. Именно затова в днешния свят, когато технологиите са неразделна част от прогреса, компанията се стреми да насърчава иновативното мислене, предприемаческия дух и устойчивото развитие.

В журито на престижната селекция отново се включва Боян Иванович, директор „Корпоративни комуникации“ в Yettel. Неговият богат опит в технологичния сектор и задълбочен поглед върху предприемаческата екосистема у нас са особено ценни за открояването на най-добрите млади таланти.

„Радваме се, че продължаваме партньорството си с Forbes България и емблематичния проект „30 под 30“, защото той символизира огромния потенциал и креативната енергия, които носи новото поколение. Макар технологиите да имат важна роля за прогреса на обществото ни, хората са истинският двигател за промяна. А нашата задача е да осигурим свързаността и подкрепата, от които се нуждаят, за да осъществят своите смели идеи и да достигнат нови хоризонти“, посочва Боян Иванович, директор „Корпоративни комуникации“ в Yettel.

„Продължаващото ни партньорство с Yettel, eдин от най-разпознаваемите брандове в България, доказва притегателната сила на „30 под 30“ за бизнеса”, казва главният редактор на Forbes България Веселин Димитров. „Щастливи сме, че компанията подкрепя проекта, който разкрива потенциала на успешните млади българи, и им помага да вървят смело по пътя си”.

Номинациите за селекцията „30 под 30“ клас 2025 са отворени до 21 септември в шест категории:

Бизнес – собственици;

Бизнес – мениджъри;

Култура, изкуство и медии;

Наука, технологии и здравеопазване;

Социално предприемачество;

Спорт.

Финалната селекция ще бъде обявена в декемврийския брой на сп. Forbes и на сайта forbesbulgaria.com и в социалните канали на медията през декември 2025 г.