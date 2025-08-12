Зеленски: Тръмп и Путин не могат да решават за Украйна без нас

Не е възможно да се говори за Украйна без Украйна и никой няма да приеме това, заяви тази вечер президентът Володимир Зеленски на младежки форум в Киев.
Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска може да има значение за двустранните отношения между САЩ и Русия, но те не могат да вземат никакви решения за Украйна без нас. Надявам се, че президентът на САЩ разбира и отчита това, каза Зеленски.
Той уточни, че се планира тристранна среща на президентите на САЩ, Украйна и Русия, но датата й все още не е определена.
