Зеленски: Тръмп и Путин не могат да решават за Украйна без нас

Юлиуш Висожински 12 август 2025 в 19:00 166 0
Володимир Зеленски

Снимка Getty Images
Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Не е възможно да се говори за Украйна без Украйна и никой няма да приеме това, заяви тази вечер президентът Володимир Зеленски на младежки форум в Киев.

Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска може да има значение за двустранните отношения между САЩ и Русия, но те не могат да вземат никакви решения за Украйна без нас. Надявам се, че президентът на САЩ разбира и отчита това, каза Зеленски.

Той уточни, че се планира тристранна среща на президентите на САЩ, Украйна и Русия, но датата й все още не е определена.

