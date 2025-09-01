Задържаха заподозрян за убийството на Парубий

OFFNews 01 септември 2025 в 07:20 826 0
Бившият председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий

Снимка Укринформ
Бившият председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий бе убит в събота

Заподозрян за убийството на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий е задържан в Хмелницка област, съобщи президентът Володимир Зеленски в Telegram. 

„Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко и началникът на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк току-що съобщиха за задържането на заподозрян в убийството на Андрей Парубий. Необходимите следствени действия са в ход“, написа той.

„Сега няма да има много подробности. Ще кажа само, че престъплението е било внимателно подготвено: проучен е графикът на движението на починалия, маршрутът е бил определен, планът за бягство е бил обмислен“, заяви Клименко. 

Андрий Парубий беше убит в събота, 30 август, в Лвов. В града бе обявена специална операция „Сирена“.

