В ход е операция Сирена: Килърът на Парубий е облечен като куриер на Glovo (видео)

В Лвов е обявена специална операция „Сирена“ за издирване на убиеца на народния депутат, бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий. Полицията е по следите на заподозрения, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на осведомени източници в правоохранителните органи.

„Полицията е по следите на убиеца на Парубий“, казват източниците.

Самоличността на заподозрения и мотивите за престъплението в момента не се разкриват. Местните медии обаче отбелязват, че тялото на Парубий все още се изследва от съдебни експерти на местопрестъплението.

Андрий Парубий, бивш председател на Върховната рада, беше убит в Лвов.

Килърът е бил облечен като куриер от популярната служба за доставки Glovo. На мястото на престъплението са открити седем гилзи. Заподозреният кара електрически велосипед с черна каска с жълти елементи.

Лвовската областна прокуратура започна предварително разследване за умишленото убийство на Андрий Парубий. Убиецът се издирва.

Междувременно в интернет се появи видеоклип от убийството на бившия председател на Върховната рада на Украйна.

Местните медии показаха момента на престъплението, заснет от камери за наблюдение на една от сградите. Кадрите показват, че убиецът, облечен като куриер, е следвал Парубий известно време.

В един момент нападателят извадил пистолет, стрелял няколко пъти и тръгнал в обратната посока. Убиецът бил с каска и жълта раница на куриерска служба.

Руските пропагандни медии се радват на убийството. Според тях Парубий е бил един от най-видните майдановци и антипутинисти в Украйна.