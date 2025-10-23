Втори ден на безредици в Дъблин заради изнасилено момиче

Двама полицаи са ранени, а над 20 души са арестувани вчера вечерта в столицата на Ирландия Дъблин на втория ден от безредиците около хотела, в който живеят търсещите убежище. Повод за протестите стана обвинението на мъж в изнасилване на 10-годишно момиче недалеч от хотела, съобщи Би Би Си.

На протеста се събраха предимно тийнейджъри и млади хора, съобщава RTE с позоваване на Гарда (ирландската полиция).

Те хвърляха по полицаите бутилки и пиратки, а след това разбиха каменната настилка на улицата и трамвайната спирка и започнаха обстрел с камъни.

Полицията се опита да предотврати събирането на критична маса протестиращи. В резултат на това двама служители бяха ранени: единият получи травма на рамото, а другият беше ударен в главата с бутилка.

В помощ на полицията имаше водни оръдия, но не се наложи да ги използват.

Трима души бяха задържани на втория ден от протеста. Очаква се в близките дни да им предявят обвинения в нарушаване на реда. Във вторник около хотел Citywest се събраха около 2000 мирни граждани, когато хора с маски започнаха да хвърлят бутилки и камъни и запалиха полицейска кола.

Арестувани бяха шестима. Един полицай получи травма на крака. Безредиците продължиха до ранните зори на другия ден.

Причина за протеста, прераснал в безредици, стана съобщение за сексуално насилие срещу 10-годишно момиче. Инцидентът се случи рано в понеделник сутринта близо до хотела, където живеят кандидати за убежище. Тогава полицията арестува заподозрения.

Във вторник 26-годишният мъж — името му не се разкрива по ирландски закони — беше обвинен. За него се знае малко: безработен е, а адвокатът му поиска преводач от арабски.

Комисар Джъстин Кели определи безредиците като недопустими. Полицията предполага, че са били организирани онлайн.

Премиерът на Ирландия Михол Мартин благодари на полицаите за смелостта и професионализма им.

"Гарда са хора от нашата общност. Те са тук, за да ни защитават. Невероятно е, че участниците в безредиците могат да ги обиждат толкова гадно, а след това и да нападнат с такава жестокост", каза той.

Министърът на правосъдието Джим О'Калахан също похвали професионалната работа на полицаите. Той посочи, че участниците в безредиците се опитват "да причинят разрив в обществото" и обеща да срещнат сериозен отпор.

Преди по-малко от 6 месеца подобни безредици имаше и в Северна Ирландия. Тогава в Бирмингам мирен протест в подкрепа на семейството на тийнейджърката, пострадала от сексуално насилие, прерасна в безредици, които продължиха няколко дни.