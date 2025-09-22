Войната: Има убити и ранени при въздушни удари по Запорожие и атака с дронове в Крим

Трима души са загинали и двама са ранени при руска атака тази сутрин срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров.

От 4.18 ч. до 6:30 ч. тази сутрин са нанесени пет удара по Запорожие. Атакувани са гражданска инфраструктура и промишлени обекти, както и е напълно разрушена частна къща, пояснява Фьодоров.

Спасителни екипи от Държавната служба за извънредни ситуации работят непрекъснато на мястото на поразените цели, заявява той.

Трима души са загинали и 16 са ранени при нападение с дронове в Крим, заяви назначеният от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов.

Аксьонов твърди, че нападението е над курортния град Форос и е извършено около 19:30 часа московско време в неделя.

Губернаторът на Севастопол Михаил Розвожаев твърди в "Телеграм", че частите за противовъздушна отбрана са свалили три дрона в района.

