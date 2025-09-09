В атаката по правителствената сграда на Украйна са участвали ракети с американски компоненти

Русия е ударила сградата на Министерския съвет на Украйна с ракети "Искандер", но някои от тях не са успели да се взривят, съобщи представителят на президента по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк, цитиран от УНИАН.

Според него сегашните "Искандер"-и съдържат около 35 компонента американско производство; по един японски, британски и швейцарски; 5 с беларуски произход и 57 руски.

Сред чуждестранните производители са Texas Instruments, Analog Devices и Altera (САЩ), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларус), АО "Микрон", АО "Производствено обединение "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Изследователско-конструкторско бюро "Екситон", "Карачевски завод "Електродетайл" (Русия).

Власюк отбеляза, че в сравнение с ракетите от предишни години сегашните имат по-малко европейски и американски компоненти, а повече руски и беларуски. Украйна е предала цялата тази информация на партньорите си, за да реагират със санкции.

На 7 септември руската армия нанесе масиран удар по Украйна. В някои региони има загинали и пострадали. Над Украйна беше регистриран рекорден брой въздушни нападения – 805 безпилотни апарата тип "Шахед" и имитиращи дронове, 9 крилати ракети "Искандер-К", 4 балистични ракети "Искандер-М/KN-23". За първи път бе ударена правителствената сграда.

При завръщането си от Китай Владимир Путин обяви, че започва нов етап на войната срещу Украйна, напомня изданието и заключава, че атаките са потвърдили това.