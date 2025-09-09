В атаката по правителствената сграда на Украйна са участвали ракети с американски компоненти

Русия е ударила сградата на Министерския съвет на Украйна с ракети "Искандер", но някои от тях не са успели да се взривят, съобщи представителят на президента по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк, цитиран от УНИАН.
Според него сегашните "Искандер"-и съдържат около 35 компонента американско производство; по един японски, британски и швейцарски; 5 с беларуски произход и 57 руски.
Сред чуждестранните производители са Texas Instruments, Analog Devices и Altera (САЩ), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларус), АО "Микрон", АО "Производствено обединение "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Изследователско-конструкторско бюро "Екситон", "Карачевски завод "Електродетайл" (Русия).
Власюк отбеляза, че в сравнение с ракетите от предишни години сегашните имат по-малко европейски и американски компоненти, а повече руски и беларуски. Украйна е предала цялата тази информация на партньорите си, за да реагират със санкции.
На 7 септември руската армия нанесе масиран удар по Украйна. В някои региони има загинали и пострадали. Над Украйна беше регистриран рекорден брой въздушни нападения – 805 безпилотни апарата тип "Шахед" и имитиращи дронове, 9 крилати ракети "Искандер-К", 4 балистични ракети "Искандер-М/KN-23". За първи път бе ударена правителствената сграда.
При завръщането си от Китай Владимир Путин обяви, че започва нов етап на войната срещу Украйна, напомня изданието и заключава, че атаките са потвърдили това.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
242
1
09.09 2025 в 10:37
Правителството на Франция падна: Байру загуби вота на доверие
Bloomberg: Евролидери търсят съдействие от Тръмп за общи санкции срещу Русия (допълнена)
Нови правила за движение по пътищата от днес
Илиан Илиев напуска националния отбор
Конкурс за шеф на БНТ ще има, срокът е 12 септември