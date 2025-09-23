Укринформ: Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк днес

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк. Зеленски ще участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Украйна, в срещата на международната коалиция за връщането на украинските деца, отведени в Русия, както и в редица двустранни срещи, предаде Укринформ.
Според кореспондента на украинската новинарска агенция в Ню Йорк се очаква Зеленски да присъства и на откриването на Общите политически дебати в рамките на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в американския мегаполис, чието начало е насрочено за 16:00 ч. българско време.
В заседанието на коалицията за украинските деца ще участва първата дама на Украйна - Олена Зеленска. Очаква се на този форум да говори освен украинският президент и министър-председателят на Канада Марк Карни.
В програмата на Зеленски е залегнала и среща с председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, бивша министърка на външните работи на Германия, допълва Укринформ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
МВнР: Русия веднага да прекрати провокациите спрямо съседите си и агресията срещу Украйна
Мяра: Доверието в правителството ерозира; ДПС - Доган остава под чертата с 2,6%
Залезът на демокрацията: мрежа на автокрации и технологични хъбове
Плащате твърде ниски сметки за парно, твърди шефът на ''Топлофикация София''