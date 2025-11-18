Украйна за пръв път атакува военни обекти в Русия с американските ракети ATACMS

OFFNews 18 ноември 2025 в 20:08 5263 5
Aмериканскa ракетa ATACMS

Снимка lockheedmartin.com
Aмериканскa ракетa ATACMS

Украинската армия заяви, че е атакувала военни обекти на руска територия с предоставени от САЩ ракети ATACMS. Киев определи хода като "значително развитие", предаде "Ройтерс".

Това е първият път, в който Украйна заявява открито, че използва усъвършенствани балистични ракетни системи, предоставени от САЩ, срещу цели на руска територия, въпреки че ограниченията да предприема подобни атаки бяха отменени преди година в края на управлението на президента Джо Байдън, посочва агенцията,

"Използването на средства за нанасяне на удари на далечно разстояние, включително системи като ATACMS, ще продължи", пише в публикуваното във вторник изявление на Генералния щаб на украинската армия.

Киев получи ракети ATACMS през 2023 г., като първоначално САЩ наложиха ограничение за използването им само на украинска територия, около една пета от която е окупирана от Русия. Байдън, който по това време все още оглавяваше Белия дом, отмени тези ограничения през ноември 2024 г. Този ход първоначално беше критикуван от приемника му Доналд Тръмп.

Украйна настоява САЩ да ѝ предоставят и ракети "Томахоук", чиито обсег е около 2500 км. Според Киев тези ракети ще помогнат Русия да бъде заставена да седне на масата за преговори. Въпреки че Тръмп първоначално обмисляше идеята да продаде ракети "Томахок" на Киев, този месец той заяви, че "не обмисля сериозно" подобна стъпка.

    500

    5

    Незначителен червей

    18.11 2025 в 23:52

    -0
    +0
    Johnny благодаря. Аз съм новия Ицо Хазарта. Благодаря. Колкото какво общо има Тръмп не знам. Сигурно тези ракети ATACMS са от Карнобат,там и е спътника които ги насочва и там е Върбан дето ги изстрелва. Още веднъж благодаря за рап комплимента. Искам да съм потник, на гърба на млад работник. Напред!!!!!

    2973

    4

    Johnny B Goode

    18.11 2025 в 22:58

    -0
    +0
    То червейчето не е читател, то е писател (предимно на поръчкови оди в рап стил).
    Аз като си поискам ода на някаква тема, винаги ми пише една.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    18.11 2025 в 22:19

    -0
    +3
    Червейче,

    Какво общо има оранжевият Калигула с тая работа? Единствената му заслуга е, че не е въвел нова забрана.

    "Този ход първоначално беше критикуван от приемника му Доналд Тръмп." - това прочете ли го?

    500

    2

    Незначителен червей

    18.11 2025 в 21:17

    -0
    +0
    Айде честито. Къде са сега папагалите, който обиждат Тръмп че е оранжев и бла бла бла. ?

    24468

    1

    dolivo

    18.11 2025 в 20:50

    -0
    +3
    ся ще завалят фейкове за ударени руски панелки
     
