Украйна за пръв път атакува военни обекти в Русия с американските ракети ATACMS

Украинската армия заяви, че е атакувала военни обекти на руска територия с предоставени от САЩ ракети ATACMS. Киев определи хода като "значително развитие", предаде "Ройтерс".

Това е първият път, в който Украйна заявява открито, че използва усъвършенствани балистични ракетни системи, предоставени от САЩ, срещу цели на руска територия, въпреки че ограниченията да предприема подобни атаки бяха отменени преди година в края на управлението на президента Джо Байдън, посочва агенцията,

"Използването на средства за нанасяне на удари на далечно разстояние, включително системи като ATACMS, ще продължи", пише в публикуваното във вторник изявление на Генералния щаб на украинската армия.

Киев получи ракети ATACMS през 2023 г., като първоначално САЩ наложиха ограничение за използването им само на украинска територия, около една пета от която е окупирана от Русия. Байдън, който по това време все още оглавяваше Белия дом, отмени тези ограничения през ноември 2024 г. Този ход първоначално беше критикуван от приемника му Доналд Тръмп.

Украйна настоява САЩ да ѝ предоставят и ракети "Томахоук", чиито обсег е около 2500 км. Според Киев тези ракети ще помогнат Русия да бъде заставена да седне на масата за преговори. Въпреки че Тръмп първоначално обмисляше идеята да продаде ракети "Томахок" на Киев, този месец той заяви, че "не обмисля сериозно" подобна стъпка.