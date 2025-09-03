Учебен самолет се разби край Измир, загинала е жена пилот

Учебен самолет "Чесна-172" се е разбил в царевична нива край курортното селище Торбалъ, окръг Измир, Югозападна Турция, предават турските медии.

Инцидентът е станал около 9:00 ч. тази сутрин.

Самолетът, който принадлежи на Турската аеронавигационна асоциация, е излетял от летище Селчук Ефес около 8:30 ч. сутринта с учебна цел. Около половин час по-късно машината се е разбила в царевичната нива.

Самолетът е бил пилотиран от обучаващ се. Спасителните екипи на място са установили, че в кастрофата е загинала Берфу Хатипоглу- жена-пилот на 31 години. Хатипоглу е била мениджър на кабинния екипаж в авиокомпания и се е обучавала като пилот от три месеца, сбъдвайки своята мечта да управлява самолет. Тялото ѝ е било извадено от останките и откарано в моргата.

Снимка: Cumhuriyet

Причините за катастрофата все още се изясняват.