Турските власти не допуснаха европейските кметове да посетят Имамоглу в затвора

Турското правосъдно министерство е отхвърлило искането на делегацията от европейски кметове да посетят отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в затвора в Силиври, предаде турската телевизия "Халк" на сайта си.

За днес бе предвидена среща с ръководството на голямата община, както и посещение Имамоглу в затвора в Силиври. Правосъдното министерство обаче не е позволило на кметовете на европейски градове да отидат на свиждане в затвора.

Въпреки отказа на министерството, делегацията се е събрала пред затвора в Силиври в израз на подкрепа.

Софийският градоначалник Васил Терзиев също е част от делегация от кметове и представители от европейски градове, пристигнала в Истанбул в знак на солидарност.

"Днес сме пред затвора в Силиври. Това не е просто затвор, а много повече от това. Вратите и стените на този затвор не само държат в плен един човек, но и волята на милиони граждани, които демократично са избрали кмета на Истанбул. Точно тук, пред този затвор, ние издигаме колективния си глас за свобода възможно най-силно", заяви Терзиев пред затвора в Силиври.

Делегацията на Eurocities, съставена от 10 кметове и други представители от европейски градове, присъстваха снощи на митинг, организиран снощи на площад „Шишхане“ в центъра на Истанбул от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).

Събитието бе в подкрепа на Екрем Имамоглу и на кметове на партията, които в момента се намират в затвора.

В делегацията освен кмета на София участват заместник-председателят на Мрежата на европейските градове „Юроситис“ (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони, кметът на Загреб Томислав Томашевич, кметът на Атина Харис Дукас, кметът на Тимишоара Доминик Фриц, кметът на Утрехт Шарон Диксма, кметът на Будапеща Гергей Карачони, заместник-кметът на Париж Арно Нгатча, генералният директор по международните отношения на Мадрид Хосе Франсиско Ерера Антоная и генералният секретар на "Юроситис" Андре Собчак.

Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.