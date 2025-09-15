Турската брегова охрана откри 120 нелегални мигранти по западния бряг на страната

Турската брегова охрана е открила общо 120 мигранти при три отделни операции по западния бряг на страната, съобщава „Тюркийе тудей“.

Акциите са проведени в районите на Чешме и Сеферихисар, окръг Измир.

Бреговата охрана край Чешме е получил сигнал за бедствие от гумена лодка с повреден двигател, носеща се без управление в морето. Спасителните екипи са открили на борда 36 души, сред които и 7 деца.

Втората операция е извършена след засичане на друга лодка чрез мобилен радар. На място са задържани 40 мигранти, включително 2 деца.

По време на третата акция, която е била проведена на сушата в района на Сеферихисар, властите получили сигнал за нелегални мигранти в зоната. Екипите на бреговата охрана и жандармерията установили на място 44 души, включително 11 деца.