На сутринта на 30 май близо до залива Десантен във Владивосток, Русия, са станали две мощни експлозии. Става дума за резултат от успешна операция на Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Киев, което се ръководи от митичния генерал Кирило Буданов.

Известно е, че най-малко две експлозии са прогърмели в района на разполагане на 47-ми отделен десантно-щурмов батальон на 155-та отделна гвардейска бригада на морската пехота (военно поделение 30926). Едната - в района на контролно-пропускателния пункт, втората - в мястото на престой на личния състав и командването на военното поделение.

Според източници са поразени жива сила, военна техника, специално оборудване. Местни жители свидетелстват, че на мястото на инцидента са пристигнали най-малко 10 линейки и евакуационен хеликоптер. Повредената техника се извежда от територията на военното поделение с военни камиони "Урал", пише агенция УНИАН.

Както може да се очаква, регионалните власти съобщиха, че причината за инцидента е експлозията на две газови бутилки, в резултат на която няма пострадали.

„Във Владивосток е обявен „режим на антитерористична операция“. Районът около военното поделение е блокиран. Пътят между залива Шамора и село Щитовая е блокиран. 155-та бригада на морската пехота участва активно във военни операции срещу Украйна. По-специално е документирано участието ѝ в боевете в Мариупол, Угледар и Курска област“, ​​отбеляза запознат със случващото се.

През нощта на 28 май далекобойни дронове на Службата за сигурност на Украйна нанесоха удар по стратегическо предприятие на руския военно-промишлен комплекс (ВПК) - завода „Радуга“, който се намира в град Дубна, на 130 км северно от Москва.

По време на атаката украински дронове са заобиколили противовъздушната отбрана, която защитава руската столица, и са ударили монтажните и екипировъчните цехове на предприятието.

Заводът е част от Корпорацията за тактическо ракетно оръжие и произвежда крилати ракети от различни класове: въздух-въздух, въздух-земя, земя-земя. Включително ракетите Х-101/555, Х-69, Х-59МК, с които Руската федерация тероризира населението и гражданските обекти в Украйна.