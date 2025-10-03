СБУ порази петролен гигант на 1400 км от Украйна. Глашатай на Кремъл: Да ударим Казахстан

OFFNews 03 октомври 2025 в 16:39 2146 5
Мардан
Сергей Мардан.

Дронове с голям обсег от Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) отново поразиха обект на петролната индустрия на Русия и то разположен на разстояние от 1400 км от границата. Този път ударът е в град Орск.

Този път горя нефтопреработвателната фабрика „Орскнефтеоргсинтез“ в Оренбургска област на Русия.

Въпросната рафинерия разполага с четири първични рафиниращи установки за петрол и капацитет от 6,6 милиона тона петрол годишно. Предприятието произвежда приблизително 30 различни вида продукти, сред които моторен бензин, дизелово гориво, смазочни материали, реактивно гориво, битум и мазут.

Видеа от мястото показват стълбове черен дим, издигащи се над рафинерията след долитането на дроновете „А“ на СБУ. В завода е издадена заповед за евакуация, а местните власти в Орск призоваха хората да не се паникьосват.

„СБУ продължава да нанася сериозни щети на руската икономика, като атакува руски петролни и газови съоръжения. Спадът в приходите от петродолари в бюджета пряко влияе върху способността на агресора да продължи войната срещу Украйна. Почти 40% от капацитета на руските рафинерии вече е неизползван. Ще продължим да работим за увеличаване на тази цифра“, заявиха от СБУ.

Новината за удара по  „Орскнефтеоргсинтез“ предизвика отново гнева на руските военни блогъри и пропагандисти, които стават все по-истерични.

Този път сред всички тях се отличи тв водещият Сергей Мардан, който написа в Телеграм заплашителен пост срещу... Казахстан!

"Орският нефтопреработвателен завод е атакуван от дронове. Разстоянието от украинската граница до това предприятие е 1400 километра. От ясно по-ясно е, че тези дронове се пускат от територията на Казахстан. И възниква въпросът - не е ли време да проведем рейд на територията на "независимия" Казахстан с цел да отстраним заплахите за националната сигурност на Русия. Най-добре е веднага да проведем операция по зачистка в Астана", написа той.

Казахстан се опитва да заема сдържана позиция по отношение на войната в Украйна, което никак не се харесва на властите в Москва.

В руските медии все по-често звучат антиказахстански изявления, които до голяма степен повтарят реториката, използвана преди нападението над Украйна. Московски чиновници и пропагандисти твърдят, че страната е разположена върху руски земи, че това е измислена държава и че там също трябва да се проведе СВО.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    10

    5

    jdravun

    03.10 2025 в 17:23

    -0
    +1
    хайде де нападнете ги и ЩЕ УСЕТИТЕ ТЪПО КОПИЕ В ЗАДНИТЕ ЧАСТИ

    4246

    4

    БотоксПутю

    03.10 2025 в 17:15

    -0
    +0
    Току-виж се окаже, че казахите са и те руснаци като украинците?

    435

    3

    4I4ATA

    03.10 2025 в 16:54

    -0
    +6
    Жалка история, украинците вече ги порят кат риби, тоя тръгнал втори фронт да отваря и то срещу Казахстан :D Вдигайте бялото знаме и се пръждосвайте от Украйна докато е време, че много по-лошо ще стане!

    -500

    2

    manny

    03.10 2025 в 16:52

    -0
    +4
    Като удряте Казахстан (с голо дупе) да не забравите и Азербайджан дрогаре "братушки" на гайбаньовците!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    03.10 2025 в 16:42

    -0
    +1
    Струва ми се, че в името на Орск е изпусната една буква... ;)
     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие