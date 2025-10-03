СБУ порази петролен гигант на 1400 км от Украйна. Глашатай на Кремъл: Да ударим Казахстан

Дронове с голям обсег от Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) отново поразиха обект на петролната индустрия на Русия и то разположен на разстояние от 1400 км от границата. Този път ударът е в град Орск.

Този път горя нефтопреработвателната фабрика „Орскнефтеоргсинтез“ в Оренбургска област на Русия.

Въпросната рафинерия разполага с четири първични рафиниращи установки за петрол и капацитет от 6,6 милиона тона петрол годишно. Предприятието произвежда приблизително 30 различни вида продукти, сред които моторен бензин, дизелово гориво, смазочни материали, реактивно гориво, битум и мазут.

Видеа от мястото показват стълбове черен дим, издигащи се над рафинерията след долитането на дроновете „А“ на СБУ. В завода е издадена заповед за евакуация, а местните власти в Орск призоваха хората да не се паникьосват.

„СБУ продължава да нанася сериозни щети на руската икономика, като атакува руски петролни и газови съоръжения. Спадът в приходите от петродолари в бюджета пряко влияе върху способността на агресора да продължи войната срещу Украйна. Почти 40% от капацитета на руските рафинерии вече е неизползван. Ще продължим да работим за увеличаване на тази цифра“, заявиха от СБУ.

Новината за удара по „Орскнефтеоргсинтез“ предизвика отново гнева на руските военни блогъри и пропагандисти, които стават все по-истерични.

Този път сред всички тях се отличи тв водещият Сергей Мардан, който написа в Телеграм заплашителен пост срещу... Казахстан!

"Орският нефтопреработвателен завод е атакуван от дронове. Разстоянието от украинската граница до това предприятие е 1400 километра. От ясно по-ясно е, че тези дронове се пускат от територията на Казахстан. И възниква въпросът - не е ли време да проведем рейд на територията на "независимия" Казахстан с цел да отстраним заплахите за националната сигурност на Русия. Най-добре е веднага да проведем операция по зачистка в Астана", написа той.

Казахстан се опитва да заема сдържана позиция по отношение на войната в Украйна, което никак не се харесва на властите в Москва.

В руските медии все по-често звучат антиказахстански изявления, които до голяма степен повтарят реториката, използвана преди нападението над Украйна. Московски чиновници и пропагандисти твърдят, че страната е разположена върху руски земи, че това е измислена държава и че там също трябва да се проведе СВО.