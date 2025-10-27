САЩ и Китай постигнаха окончателна сделка за TikTok

САЩ и Китай са финализирали споразумение за прехвърляне на американската версия на приложението TikTok на нови собственици, обяви в неделя финансовият министър на САЩ Скот Бесент в интервю за CBS Face the Nation.

„Постигнахме окончателна сделка за TikTok“, заяви Бесент, уточнявайки, че споразумението е било оформено по време на разговори в Мадрид и че „всички детайли вече са изгладени“.

Според него документът ще бъде „финализиран от двамата лидери“ – Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин – по време на тяхната среща в четвъртък в Южна Корея.

Сделката е част от по-широка търговска рамка

Финансовият министър отказа да разкрие конкретните параметри на трансфера, но уточни, че споразумението е част от по-голяма рамка за търговска сделка между двете държави, която ще бъде обсъдена по време на срещата на върха.

Бесент поясни, че неговата роля е била „да убеди китайската страна да одобри сделката“, а не да участва в търговските преговори:

„Смятам, че през последните два дни успешно постигнахме това,“ каза той.

Новите собственици и американското участие

Сделката, оценена на около 14 млрд. долара, ще остави 65% от собствеността на компанията в ръцете на американски и международни инвеститори, докато ByteDance и китайските акционери ще запазят под 20% дял.

Контролът върху алгоритъма на TikTok ще премине към новите инвеститори, които ще заемат шест от седем места в борда на директорите.

Сред споменаваните бъдещи инвеститори са медийният магнат Рупърт Мърдок и основателят на Oracle Лари Елисън – и двамата близки до Тръмп.

Името на Барън Тръмп, 19-годишният син на президента, също беше посочено от бивш продуцент на социалните му медии като възможен член на борда.

От заплаха за забрана до стратегическа сделка

През първия си президентски мандат през 2020 г. Доналд Тръмп заплаши да забрани TikTok в отговор на „лошото поведение на Китай по време на пандемията“.

През април 2024 г., по време на управлението на Джо Байдън, Конгресът прие закон за забрана на приложението, който трябваше да влезе в сила на 20 януари 2025 г.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп четири пъти отложи влизането на забраната в сила, докато администрацията му подготвяше сделката за прехвърляне на собствеността.

Политическа сцена и икономически контекст

Тръмп пристигна в неделя в Малайзия за срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN), в рамките на петдневното си азиатско турне. Очаква се в четвъртък да се срещне лице в лице със Си Дзинпин.

Двамата лидери ще обсъждат търговския баланс, покупките на соя и земеделски продукти от американски фермери, както и кризата с фентанила, посочена от Тръмп като една от причините за 20% мита върху китайския внос.

Контекст

TikTok остава една от най-спорните технологични теми в света. Приложението с над 150 млн. активни потребители в САЩ, е подложено на дългогодишен натиск от американските власти заради опасения, че китайското правителство може да получава достъп до лични данни чрез компанията майка ByteDance.

Новата сделка цели именно това – пълно американизиране на собствеността и управлението на TikTok, без формална забрана на платформата.